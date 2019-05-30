Вечер Памяти Карла Лагерфельда пройдет в Париже

Мероприятие состоится 20 июня в рамках местной Недели мужской моды.

Вечер Karl For Ever, посвященный памяти дизайнера Карла Лагерфельда, пройдет в парижском Гран-Пале. Мероприятие организуют три марки, которые работали под началом дизайнера: Chanel, Fendi и Karl Lagerfeld. В программе заявлены видеоинсталляции, выступления музыкантов, танцоров и актеров. За постановку отвечает театральный режиссер Роберт Карсен.