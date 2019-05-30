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Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld) (276)
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Артем Кузелев

Вечер Памяти Карла Лагерфельда пройдет в Париже

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  • 30 Мая 201918:51
Сюжеты: Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld)

Мероприятие состоится 20 июня в рамках местной Недели мужской моды.

Вечер Karl For Ever, посвященный памяти дизайнера Карла Лагерфельда, пройдет в парижском Гран-Пале. Мероприятие организуют три марки, которые работали под началом дизайнера: Chanel, Fendi и Karl Lagerfeld. В программе заявлены видеоинсталляции, выступления музыкантов, танцоров и актеров. За постановку отвечает театральный режиссер Роберт Карсен.

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