«Вечер в кругу друзей» от Club of Gentlemen в Аudi City Moscow

21 июня в инновационном шоу-руме Audi City Moscow прошел летний коктейль «Вечер в кругу друзей» серии тематических вечеров Club of Gentlemen, который каждый месяц собирает гостей на увлекательные мероприятия.

В этот раз гостями клуба стали юристы – представители известных российских и международных юридических фирм, а также главы юридических департаментов ведущих компаний – члены Экспертного совета рейтинга «Право.ru-300». Право.ru стремится создать площадку для свободного общения представителей юридического рынка, для чего планирует сделать подобные встречи традиционными. В рамках вечера был положен старт рейтингу Право.ru-300» 2017.

Гости вечера приняли участие в мастер-классе «Вино и устрицы», послушали живую музыку от артистов компании «Форте и Пиано», проявили свои знания сомелье в винном казино, испытали удачу в розыгрыше ценных призов от компании Audi Сity и Винного дома «Каудаль».

Audi City Moscow (ул. Никольская, 10) – уникальное инновационное пространство, созданное немецкими архитекторами и инженерами с использованием новейших технологий. Audi City Moscow - это не только место, где потенциальный покупатель может оценить все модели бренда в самых разнообразных модификациях, но и площадка для обмена идей, проведения лекций и мастер-классов в сотрудничестве с ведущими исследовательскими центрами и компаниями, занимающимися разработками в области технологий.

Право.ru - ведущий правовой информационно-аналитический портал в восьмой раз проводит национальный рейтинг юридических фирм «Право.ru-300». Рейтинг определяет ведущие юридические фирмы в различных отраслях права на федеральном и региональном уровнях, стремится отразить реальную ситуацию на российском рынке юридических услуг. За годы существования рейтинг стал рабочим инструментом для глав юридических департаментов, представителей финансовых служб, руководителей компаний и собственников бизнеса при поиске надежных консультантов для ведения проектов.