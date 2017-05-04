Может ли вечернее платье быть комфортным как спортивный костюм

Думаю, каждому из нас знакомо очень определенное чувство, которое нас посещает в моменты подготовки к большому торжеству: с одной стороны мы его ждем с нетерпением, с другой же – слегка сосет под ложечкой от мысли, как все пройдет и как при этом мы будем выглядеть. И немаловажную роль в этом играет не столько качественная укладка и макияж, сделанные у любимого стилиста, сколько – какое платье будет на тебе в этот день и не испортят ли проблемы, с ним связанные, все настроение праздника.
Здесь сразу надо оговориться, что почти все вечерние платья априори не бывают удобными. Как-то уже заведено, что если платье вечернее, то нужно терпеть дискомфорт из последних сил: то лямка давит, то, наоборот, сваливается, то подол задирается, то грудь вываливается. Косяков с этими вечерними платьями не перечесть. И когда приходится бороться с этими смешными, но насущными проблемами, на роскошь красивого выхода в свет уже не остается моральных сил. Что поделать, красота требует жертв. А какие варианты? Джинсы надеть и кроссовки? Не комильфо. Ведь хочется красоты…
Счастливыми обладательницами вечерних платьев, по удобству не уступающих спортивным костюмам, становятся клиенты дорогих хороших ателье. Конечно, не все мастера портновского искусства делают акцент на эргономике и комфорте ношения, но там, где действительно думают, результат превосходит все ожидания.
Ателье российского дизайнера Доры Бланк DressTheatre Couture специализируется на вечерних платьях эксклюзивной конструкции, сочетающей в себе две очень важные и сложные технологии: исторического кроя и танцевальную. Во-первых, вся одежда ателье шьется с использованием адаптированного к современной фигуре исторического кроя, где нет ни одной прямой стандартной линии. Это очень усложняет процесс кроя, но зато сильно влияет на качественную посадку и архитектурную красоту фигуры. Во-вторых, платья с открытой спиной, с большой утяжкой, корсетным лифом, да и вообще любого сложного кроя сажаются на плотный, почти спортивный купальник из телесной сетки. Он прекрасно держит форму, дополнительно сглаживает все проблемы фигуры, увеличивает и красиво очерчивает грудь (туда ставятся плотные чашки любого размера). Если надо, в корпус купальника ставятся мягкие, но плотные корсетные косточки, что добавляет стройности силуэту. Но самое главное купальник – держит на месте всю даже самую навороченную конструкцию вечернего платья. И уже ничего не вываливается, все красиво и думать не надо ни о чем, кроме собственной красоты. Конечно
Вуаля… Что может быть лучше – роскошное идеально сидящее вечернее платье… удобное, как спортивный костюм. А если еще вспомнить, что в ателье есть возможность проявить всю свою бурную творческую энергию, то есть все шансы получить платье своей мечты уже к следующей большой вечеринке.
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