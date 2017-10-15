Вечерние корсеты

Корсет – часть женского гардероба, волшебным образом преображающая фигуру и способная заставить по-особенному заиграть вечерний наряд. Он не спасет вас от жары или холода, вы не почувствуете себя в нем более комфортно, но наверняка сможете ощутить себя желанной и притягательной.

Модели вечерних корсетов

Различают четыре основных категории корсетов: пояс, классический вариант, корсет под грудь и модель с половинчатым бюстом. Каждый из них в зависимости от пошива, ткани, дизайна может быть частью вечернего гардероба.

1. Корсет-пояс. Такая модель станет изюминкой образа. Она подчеркнет талию, придаст жесткости многослойному или воздушному наряду. Уместен широкий пояс-корсет и в сочетании с длинным струящимся платьем. Важно, чтобы ткань, цвет и стиль этой вещи соответствовали и гармонично смотрелись с выбранным вами нарядом в целом.

2. Корсет под грудь. Этот вид хорошо стройнит фигуру и выравнивает осанку. Его нередко используют как дополнение к бальным и вечерним платьям. Как правило, носится поверх одежды. Сочетать корсет можно не только с платьем, но и с блузкой, брюками или даже джинсами. Главное – он не должен быть бельевым. Ткань бывает однотонной или украшенной пайетками, совпадающей по цвету с основным нарядом или создающей контрастный образ. Все зависит от вашей фантазии и чувства стиля. Хороший пример вечернего наряда – юбка с баской и корсет в сочетании с кружевной блузой.

3. Корсет с половинчатым бюстом. Вечернее платье с корсетной основой этого типа будет представлять собой очень соблазнительный наряд. Поэтому важно знать толк в подобных вещах и не переусердствовать с эротичностью, иначе сексуальность превратится в откровенную пошлость. Но если вы сможете угадать с выбором, корсет с половинчатой грудью сделает вас неотразимой, подчеркнув достоинства фигуры.

4. Классический корсет. Это вид одежды, который уместен во многих ситуациях. С ним легче всего комбинировать разные предметы гардероба. Классический корсет скроет недостатки, подчеркнет талию, станет украшением для любого, даже самого неброского платья. Хотите произвести впечатление на вечернем мероприятии? Дополните длинную юбку в пол корсетом, обыграйте образ при помощи неброских аксессуаров и принимайте комплименты!

Кому подходят корсеты?

Считается, что корсет идеально смотрится на высоких девушках, а также на женщинах с тонкой талией и пышной грудью. Это верно, но не совсем. Правильно подобранный корсет можно носить при любой фигуре, так как его первоначальной задачей было скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства.

Куда и как носить корсет?

Правильно подобранный корсет сочетается с платьем, юбкой и брюками. Его можно носить под одеждой, корректируя женский стан, или поверх нее, подчеркивая изгибы тела. Зачастую корсет изготавливается из таких тканей, как шелк, сатин, атлас, кожа, бархат, деним. Он может быть украшен пайетками, рюшами, лентами, брошью. Вечерний корсет подходит для посещения ресторана, оперы, театра, корпоратива или вечеринки с друзьями.

Не стоит надевать такую вещь, если вы планируете активно провести время. Корсету свойственно сковывать движения, поэтому быстрые танцы, конкурсы с необходимостью свободно двигаться вам будут недоступны.

Корсеты с рюшами и складками больше подходят миниатюрным девушкам с маленьким размером груди. Дамам с пышными формами лучше обратить внимание на классические модели без лишнего декора. Подгрудные корсеты можно назвать универсальными, так как их могут носить женщины с любыми формами, главное, чтобы такой корсет не слишком перетягивал тело. Выбирайте подходящую модель и будьте прекрасны! ♥

Материал подготовлен при участии салона вечернего платья Love Forever https://www.salon-love-forever.ru