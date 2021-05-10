С 30 апреля по 22 августа 2021 году в Музейно-выставочном центре «Музей Моды» открыта выставка «Вечно модный МОЦАРТ. Вечно молодой БАЛЕТ. Вечно молодая МОДА». Музей совместно с Фондом ГРАНИ представляет проект, вдохновлённый личностью и творчеством Вольфганга Амадея Моцарта.

Уникальный художественный проект на стыке изобразительного искусства и моды откроется в год 265-летия со дня рождения гениального композитора. Об этом заявила куратор и продюсер выставки – Натэлла Войскунская, директор фонда ГРАНИ, Почетный член Российской Академии художеств.

Смысловым и визуальным центром выставки являются графические листы на тему Моцарта художника-офортиста Светланы Ланшаковой. Представленные на выставке офорты Светланы Ланшаковой выполнены в двух техниках: традиционной – на хлопковой бумаге, и авторской – на разных видах тканей. Авторский способ позволил «внедрить» графические произведения в модели одежды и тем самым ввести офорты в пространство фэшн-дизайна – в костюмы художника-модельера Оксаны Негоды. В экспозиции каждая из моделей тандема Ланшакова-Негода представлена в непосредственном сопряжении с офортами, что позволяет сопоставить и оценить качество печати на бумаге и на ткани таких серий офортов, как «Города Моцарта», «Театры Моцарта», «Вена Моцарта», «Реквием» и «Черный человек».

Выставочное пространство формируется вокруг скульптуры Вольфганга Амадея Моцарта, созданной специально для этого проекта Еленой Безбородовой, известным скульптором, заслуженным художником России. В экспозиции также представлены ее скульптуры на темы «Музыка» и «Танец»

Тему балета и театра раскрывают предметы из фондов Музея Моды. В этой части экспозиции – платья и аксессуары разных эпох, объединённые идеей светских выходов. Выставка дополнена фотоработами Татьяны Успенской и Дениса Гладкова, на которых запечатлены музыкальная группа Queens, певица и телеведущая Нина Фокина (НИНА), балерина и артистка Анастасии Благоевич в костюмах, созданных художником-модельером Оксаной Негодой c офортами Светланы Ланшаковой.

Специальная фотосессия была посвящена арт-объектам Светланы Ланшаковой на темы единственного балета Моцарта «Безделушки», его детской «Лондонской тетради», а также опер «Волшебная флейта» и «Дон Жуан». В фотосессии приняли участие первая солистка балета Большого театра Анна Тихомирова, известный арфист, композитор и приглашенный артист Большого театра Александр Болдачев, а также солистка балета Полина Заярнова.

Фонд ГРАНИ выражает благодарность Владиславу Лапину, президенту International Art Club «Cultural Seasons» за участие в проекте. Выставочный проект будет сопровождаться циклом лекций и творческих встреч с куратором выставки и художниками.

Приобрести билеты, а также узнать расписание работы МВЦ «Музей Моды» можно узнать на официальном сайте http://fashion-museum.ru/