Ведущие дома моды отказались от худых моделей

Марки Christian Dior, Luis Vuitton и Gucci объявили о введении новых требований к моделям.

Французские модные дома Christian Dior и Luis Vuitton,а также итальянский дом Gucci отказываются нанимать на работу слишком худых моделей. В новых требованиях компаний говорится, что манекенщицы должны иметь как минимум 40 размер одежды. Изменения коснулись и возраста: теперь модели должны достигнуть возраста 16 лет, чтобы получить контракт.