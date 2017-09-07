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Артем Кузелев

Ведущие дома моды отказались от худых моделей

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  • 07 Сентября 201712:56
Сюжеты: Dior, Louis Vuitton, Gucci

Марки Christian Dior, Luis Vuitton и Gucci объявили о введении новых требований к моделям.

Французские модные дома Christian Dior и Luis Vuitton,а  также итальянский дом Gucci отказываются нанимать на работу слишком худых моделей. В новых требованиях компаний говорится, что манекенщицы должны иметь как минимум 40 размер одежды. Изменения коснулись и возраста: теперь модели должны достигнуть возраста 16 лет, чтобы получить контракт. 

  Марки Christian Dior, Luis Vuitton и Gucci объявили о введении новых требований к моделям.Перевести blank.gif blank.gif   Dior — выберите перевод: null [dˈiːɔː]   диор dior б .   Смотрите также:
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