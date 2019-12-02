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Артем Кузелев

Веганские кроссовки от Стеллы Маккартни и adidas

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  • 02 Декабря 201911:43
Сюжеты: Adidas, Stella McCartney

Очередным результатом многолетней коллаборации марок стала обновленная модель кроссовок adidas Stan Smith.

Со второго декабря в продаже можно найти новые кроссовки от коллаборации брендов Stella McCartney и adidas. Британский дизайнер переосмыслила знаменитую модель Stan Smith, сделав ее полностью веганской. Экологичные кеды украшены радужными шнурками и черно-белыми портретами Стэна Смита и Стеллы Маккартни на язычках. Приобрести кроссовки можно на официальном сайте Стеллы Маккартни. Стоимость пары – около 280 долларов.

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