Веганские кроссовки от Стеллы Маккартни и adidas

Очередным результатом многолетней коллаборации марок стала обновленная модель кроссовок adidas Stan Smith.

Со второго декабря в продаже можно найти новые кроссовки от коллаборации брендов Stella McCartney и adidas. Британский дизайнер переосмыслила знаменитую модель Stan Smith, сделав ее полностью веганской. Экологичные кеды украшены радужными шнурками и черно-белыми портретами Стэна Смита и Стеллы Маккартни на язычках. Приобрести кроссовки можно на официальном сайте Стеллы Маккартни. Стоимость пары – около 280 долларов.