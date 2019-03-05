Великие женщины на выставке марки Diane von Furstenberg

Нью-йоркский флагманский бутик бренда представит работы американской художницы Эшли Лонгшор.

Марка Diane von Furstenberg представит арт-проект, приуроченный к Международному женскому дню. В нью-йоркском флагманском бутике бренда откроется выставка работ американской художницы Эшли Лонгшор. В экспозицию войдет 37 портретов выдающихся женщин разных стран и эпох: от Клеопатры до Леди Гаги. Художница подчеркнула: «Я выбрала культовых женщин, которые оказали серьезное влияние на науку, литературу, индустрию развлечений и благотворительность. Это действительно важные женщины как для прошлого, так и для настоящего». Все картины будут выставлены на продажу, в зависимости от размера их стоимость варьируется от 7 000 до 46 000 долларов.