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Артем Кузелев

Велосипед от-кутюр

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  • 23 Апреля 201913:33
Сюжеты: Dior

Парижский дом моды Dior представил новую модель экологичного и очень стильного транспортного средства.

Мужская линейка Dior предлагает готовиться к велосезону вместе. На днях марка представила велосипед BMX, разработанный в коллаборации с брендом Bogarde. Дизайн модели вдохновлен кедами B23, созданными Кимом Джонсом. Велосипед вышел ограниченным тиражом в 150 экземпляров. Каждый имеет уникальный серийный номер и кожаное сиденье, украшенное серебряным логотипом Dior Men x Bogarde. В продажу модель поступит в конце мая.

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