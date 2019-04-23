Велосипед от-кутюр

Парижский дом моды Dior представил новую модель экологичного и очень стильного транспортного средства.

Мужская линейка Dior предлагает готовиться к велосезону вместе. На днях марка представила велосипед BMX, разработанный в коллаборации с брендом Bogarde. Дизайн модели вдохновлен кедами B23, созданными Кимом Джонсом. Велосипед вышел ограниченным тиражом в 150 экземпляров. Каждый имеет уникальный серийный номер и кожаное сиденье, украшенное серебряным логотипом Dior Men x Bogarde. В продажу модель поступит в конце мая.