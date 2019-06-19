Венецианский скандалЪ: премьерный показ украшений Naclona

На днях в культовом историческом Центральном Доме Журналиста состоялся "Венецианский скандалЪ» - премьерный показ бренда Naclona, в котором была представлена концептуальная составляющая украшений дизайнера Ирины Наклоны, объединяющая характер, страсть, эстетику, театральность и артистизм.
Этот грамотный микс чувственности, настроения и уверенности в себе, осмысленной открытости ко всему новому, смотря на мир широко открытыми глазами и с жадностью проживая каждую минуту, как нельзя точно передали участницы показа - самые красивые артисты России: Наталия Лесниковская, Анна Роскошная с дочерью Лаймой, Антонина Клименко, Анна Орис, Тереза Диуро, Карина Мишулина, Анна Волкова, Алина Яровая, Марго Овсянникова, Анастасия Неонова, Виктория Большагина, Мария Алира Фатеева.
Событие сопровождал изысканный фуршет от ресторана ДомЖур, шикарный бар от алкогольного маркетплейса MoscoWine и компании Мистраль Алко, и проходило при поддержке звёзд шоу-бизнеса: вокальной группы ViVA, актера Романа Полянского, рэпера NJohn, певца Игоря Лепихина и других.
И, конечно, не обошлось без приятных сюрпризов - все гости получили подарки от Naclona и партнеров: Флотилии Рэдиссон Ройял, бренда Armand Basi, Брюсов клиник, гастрономической компании Ратибор, Атмосферы Благополучия, Триумф Красоты.
Организаторы благодарят за поддержку и вклад: Дмитрия Бабушкина (Intermoda.ru), АлександруУстименко, директора по развитию ресторана ДомЖур, владелицу брендинг-бюро Muse Project; Станислава Нехорошкова, Goodman Production; Пашу Люмина, Riga Sound и Школу грима и макияжа при Мосфильме Estel Shine под руководством Эстель Семенчук.
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