Вера Молчанова: Человек — это самостоятельная личность в единственном лице и единственном "экземпляре"

Бешенный ритм современной жизни заставляет нас смотреть только вперед, не давая шанса остановиться и оглянуться в прошлое. А ведь именно там все ответы на основные вопросы - любви, семьи и счастья. Как детство влияет на нашу жизнь, как достигать цели и что такое гештальт-терапия в интервью журналу Melon Rich рассказала личный психолог, коуч тренер в вопросах семьи, любви, работы, бизнеса, взаимоотношений, красоты Вера Молчанова.

MR: Как известно, у каждого американца есть личный психолог, а у нас — преданный друг. Если принять это утверждение за истину, главная миссия психолога состоит лишь в том, чтобы выслушать? В крайнем случае дать совет. Так ли это на самом деле?

В.М.: В этом и есть проблема нашего общества. Многие считают, что преданный друг обязан выслушивать весь ваш негатив, и никто не думает о последствиях и вреде для того, на кого этот негатив «сливается».

Хочешь выговориться - иди к психологу. Хочешь, чтобы тебе позлорадствовали и позавидовали, иди к «преданному» другу. Сегодня он друг, а завтра …. Даже мужу и родственникам не всегда и не все надо рассказывать.

MR: Бывает ли Вам эмоционально сложно работать с клиентами? Как справляетесь с этим? Как переключаетесь с одного клиента на другого? Ведь у каждого своя история, своя жизнь...

В.М.: Эмоционально сложно бывает в момент первого диалога, не знаешь кто обратился и с какой проблемой. После первой фразы уже все более-менее понятно, начинается диалог и все становится на свои места. Каждый занимается своим делом: психолог слушает, клиент рассказывает.

«Переключение» начинается в момент запроса от клиента. Поступил запрос, сразу начинается визуальная работа с человеком. Предыдущий клиент уже знаком тебе, ты все про него знаешь, а новый - про него еще предстоит все узнать.

Так и происходит переключение: одну «книгу» закрыл (на время), пошел знакомиться с другой, новой жизненной историей.

КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК - ЛИЧНОСТЬ.

Личность, которая идет к психологу рассказать свою историю, клиент при этом волнуется не меньше, чем психолог. Но уже в первые 10 минут он понимает, что именно здесь его выслушают, поймут и помогут найти пути решения проблемы, а иногда и понять, что все хорошо и проблемы то на самом деле не существует.

MR: Попадались ли Вам клиенты, после которых не хотелось заниматься психологической практикой? Как справиться с профессиональным выгоранием?

В.М.: К счастью, такие не попадалось.

КЛИЕНТ И ПСИХОЛОГ ТОЖЕ ВЫБИРАЮТ ДРУГ ДРУГА.

Но, желание все бросить однажды возникло, но оно быстро исчезло благодаря обращению одной клиентки.

Когда была пандемия и мы все вынужденно сидели дома, у меня началась «паническая атака», с этой проблемой очень часто обращаются ко мне клиенты. У меня было ощущение собственной беспомощности, когда ничего не можешь сделать. Выйдешь на улицу - тебя оштрафуют, выглянешь на улицу - детские площадки перетянуты красной лентой… Я почувствовала себя загнанной в тупик, из которого нет выхода.

И именно в этот момент мне пришло сообщение от женщины, которая живет очень далеко от Москвы. Она обращалась ко мне за психологической помощью, а я подумала: «О Боже, зачем, почему именно сейчас? Чем я могу ей помочь, если сама нахожусь в таком непонятном состоянии?». Но не ответить было нельзя. В результате двухчасовой беседы я оказала психологическую поддержку этой женщине и была счастлива! Я забыла о том, что мне было плохо, ведь это так здорово помогать людям! На следующее утро я получила от нее сообщение со словами благодарности: «Вы так далеко от меня сейчас, но Вы даже не представляете какую помощь оказали!». Я получила огромный прилив энергии. Мне захотелось рассказать о себе, о том, что есть Я, которая может вам помочь, в какой бы странной и непростой ситуации вы не оказались.

MR: В каких случаях нужно обязательно обращаться за помощью к психологу?

В.М.: В любой непростой ситуации, когда Вам кажется, что выхода нет. Выход есть всегда, человек не может его увидеть из-за своего состояния, обстоятельств, которые порой сваливаются очень неожиданно.

MR: Что такое гештальт-терапия?

В.М.: Гештальт — это завершение какого-либо процесса, связанного с человеком, его действиями, ощущениями, переживаниями. Например, проблемы идут из детства, обиды на маму, или наоборот, не успел сказать доброе слово другу, а он уехал далеко и связь прервалась и это мучает человека - гештальт не закрыт. Необходимо закрыть и все опять наладится. Мысли о незавершенном процессе мешают жить. Определенные техники в кабинете психолога или при самостоятельной терапии помогают этот мыслительный процесс завершить. Например, можно взять пустой стул и мысленно представить на нем образ человека, которому необходимо сказать то, что не успел сказать. Высказался, получил обратную связь от «образа» на стуле - гештальт закрыт.

Или еще вариант гештальт-терапии при завышенных ожиданиях или требованиях к другому человеку, у родителей к своим детям, эта техника помогает принять и осознать, что другой человек, не важно муж или ребенок, — это отдельная личность. Я — это Я, а Он — это Он. Если произносить этот текст и при этом осознавать, что это реально так, то приходит осознание того, что требования к другому человеку предъявлялись совершенно необоснованно.

ЧЕЛОВЕК — ЭТО ЛИЧНОСТЬ, САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ В ЕДИНСТВЕННОМ ЛИЦЕ И ЕДИНСТВЕННОМ «ЭКЗЕМПЛЯРЕ».

MR: Вы говорили о «панических атаках». В последнее время появляется много людей, которые имеют проблемы с тревогой, паническими атаками и проявлениями страха. Какие рекомендации вы можете дать?

В.М.: Что необходимо сделать, если у вас начался приступ, а другим словом это не назовешь, ведь начинается он резко и неожиданно, в тот момент, когда хочется что-то делать, действовать, а страх мешает.

Первое. Осознать, что происходит, взять себя в руки, можно даже обнять себя своими руками и сильно прижать, если вы в этот момент один.

Второе. Если вы не один, попросите обнять вас и поговорить с вами на посторонние темы. Можете сказать: не спрашивай ни о чем, просто что-нибудь расскажи, для меня это очень важно, побудь со мной;

Третье. Если вы совсем один или вас не понимает человек, который рядом или с ним происходит тоже самое, наберите номер вашего знакомого, в ком вы уверены, что он вас выслушает, начните со слов: «Поговори со мной, пожалуйста, о чем-нибудь, расскажи, как твои дела». Можете даже сказать, мне просто необходимо, чтобы ты со мной о чем-нибудь поговорил. Это отвлекает и помогает.

Четвертое. Если такого человека нет, звоните любому психологу, чей первый попавшийся номер найдете в интернете. Вас обязательно выслушают и скажут, что делать и как вести себя.

MR: Сейчас очень остро стоит тема женского одиночества. Думаете, это следствие внешних причин или психологические проблемы конкретных женщин?

В.М.: Соглашусь с Вами, женское одиночество сейчас актуально и связано с тем, что у женщины слишком завышены ожидания к мужчинам. Это одна из важных составляющих женского одиночества. Помимо ожиданий от мужчины, женщина не реализовала себя, как личность, не знает свое предназначение, нет цели в жизни, кроме цели встретить мужчину, который, по ее мнению, «сделает» жизнь сказочно счастливой. Это обманчивое впечатление, которое не делает ее счастливой, от которого она получает еще большее разочарование.

MR: В чем, на Ваш взгляд, залог долгой и счастливой семейной жизни?

В.М.: Залог долгой и счастливой семейной жизни… отвечу словами Фредерика Перлза (немецкий врач-психиатр, основатель гештальт-терапии – прим.ред.):

«Я – это Я, а Ты – это ТЫ.

Я делаю своё дело, и ты делаешь своё.

Я в этом мире не для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям, и ты в этом мире не для того, чтобы соответствовать моим.

Ты — это Ты, и Я — это Я.

И если нам случилось найти друг друга — это прекрасно.

А если нет — этому нельзя помочь».

Отмечу, что не всем и не сразу приходит осознание, что такое возможно и так должно быть. Для многих женщин очень сложно принять, что

МУЖ НЕ СОБСТВЕННОСТЬ, РЕБЕНОК - ЭТО САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ,

и задача родителей помогать и поддерживать, а не подавлять эту личность.

MR: Был какой-то особенный случай в вашей практике, который вас особенно удивил/озадачил/вдохновил?

В.М.: Повторюсь, каждый человек - личность. Каждый случай - уникальный. Каждый человек, который ко мне обратился - не случайность.

Был случай, который меня озадачил. Мне написал человек, который совершил не правомерное действие, его мучала совесть, он искал причины произошедшего, пытался разобраться в себе почему это произошло. Он обратился именно ко мне, и я старалась вести с ним диалог так, чтобы он осознал свой поступок и больше никогда подобного не совершал.

Случаи, которые меня удивляют, происходят ежедневно. Когда один с завистью смотрит на другого, потому что у него все есть, а у меня нет, даже не подозревает, что тот, который вчера имел все, сегодня может потерять все! Это тот случай, когда богатые тоже плачут. Удивляют случаи, когда у человека закрыты все материальные потребности - есть работа, красота, возможности и он при этом страдает от одиночества.

Совсем недавно мне позвонил человек: «Помогите, пожалуйста, прямо сейчас. Я хотел себя убить, но не смог. Я нереализованная личность, я ничего не достиг в жизни, я начал заикаться, я приставил к виску пистолет и в груди у меня все зажгло, закололо. Помогите мне, пожалуйста!». Через 15 минут диалога, я услышала: «Спасибо Вам большое. Вы мне помогли. Вы правда мне помогли, я не знаю, как Вы это сделали, но Вы мне помогли. Я перестал заикаться». Я спросила, почему он не вызвал скорую помощь. Он ответил, что не хотел показаться слабым.

MR: Хотелось бы поговорить еще об одной проблеме – заниженная самооценка. Что формирует у людей неверную самооценку (заниженную или, наоборот, завышенную)? Родители, общество, СМИ? К чему это приводит и как с этим бороться?

В.М.: Все перечисленное Вами и есть формирование самооценки. Все начинается с рождения. В какой семье родились, как воспитывались, какое отношение было в школе, как и кто обращал внимание на то, из какой ты семьи и во что одет и обут. Все это «взращивает» самооценку.

Посмотрел воспитатель в детском саду или учитель в школе на ребенка и все о нем решил, и поставил для него «планку». А дома еще родители закрепили своим неадекватным поведением и друзей рядом не было. Или наоборот, взрослые завысили эту планку, а ребенок живет своей тихой жизнью, у него спокойный, уравновешенный характер, а его все время пытаются поднять на пьедестал. Как же так, в нашей семье все образованные личности, ты просто обязан быть доктором наук или министром. И бедный ребенок читает книжки напролет, грамоту учит, о любви мечтает, как в книжках, он и представления не имеет, что как-то иначе в его жизни может быть. В общем, думаю, что Вы меня понимаете...

MR: То есть, все наши проблемы из детства и большинство наших комплексов заложено в нас родителями? Стоит ли винить маму за то, что ты ничего не добился или может нужно поискать опоры в себе и начать самому отвечать за свою жизнь?

В.М.: Проблемы идут из детства, но не все. Конечно, первый наш учитель в жизни - мама, наши родители. Но нельзя всю ответственность за неудачи в жизни перекладывать на них. Это уже проблема не родителей. Каждый человек - личность. Если родители не позволяли развиваться этой личности в детстве, то теперь, когда ты взрослый, у тебя есть возможность все исправить.

MR: Люди очень любят ходить на тренинги личностного роста. Почему они так популярны?

В.М.: Люди хотят быть значимыми, уверенными в себе и иметь успех в обществе. Когда они не могут справиться с собой самостоятельно, не знают пути решения, не видят их, чувствуют себя закомплексованными, убогими и нереализованными, то идут на тренинги личностного роста, с целью реально получить этот личностный рост.

MR: Еще один тренд нашего времени – тема желаний. Люди создают специальные карты, идут на сеансы и тренинги…. Получается, цель мы считаем вполне достижимой – нужно лишь немного упорства и трудолюбия, но осуществление желаний — по-прежнему нечто из разряда волшебства… В чем, на Ваш взгляд, разница между целью и желанием? И существуют ли какие-то особые психологические практики или приемы, которые способны помочь в скорейшем осуществлении заветной мечты?

В.М.: Люди создают карты желаний, визуализируют свою картину мира и так, собственным упорным трудом, достигают этой желанной цели, созданной своими собственными мыслями и картинками. Это тоже одна из техник психотерапии, когда человек визуализирует желаемое и идет к достижению своей цели, в результате чего и появляется смысл жизни.

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ДОСТИЧЬ ЦЕЛЬ, НЕОБХОДИМО ЖЕЛАНИЕ ЭТУ ЦЕЛЬ ДОСТИЧЬ.

Если будет цель, а желания для достижения этой цели не будет, не будет результата достижения цели.

Для осуществления заветной мечты нужен план действий, а вот для скорейшего осуществления, думаю должен быть шанс, удача и везение.

MR: А есть ли у Вас рецепт, как быстро справиться с плохим настроением и упадком сил?

В.М.: Рецепт прост: срочно сходи в душ, вода очищает от негативных мыслей, посмотри на себя в зеркало, можно без одежды, оцени все достоинства своей фигуры, сделай себе комплимент, улыбнись в ответ отражению в зеркале, надень самое красивое платье, туфли на каблуке, сделай прическу своими руками, небрежно встряхнув волосы, подкрась слегка губы, румянец, ресницы и иди украшать собой этот удивительный мир.

Если ты скажешь, нет сил, нет желания, нет настроения и не хочу ничего, тогда я тебе скажу: прочти этот текст еще раз и сделай все по пунктам.

У меня получилось и у тебя тоже получится. Главное захотеть. Не знаешь, как захотеть, напиши мне, я расскажу.

Ко мне обращаются даже подростки, и я очень радуюсь, когда мне пишут в ответ:

«Спасибо большое! Аж легче стало, спасибо и (сердечко)», «Спасибо большое за вчерашнюю поддержку», «Вы мне очень помогаете. Вы знаете это» и т.д.

Автор: Владимир Ледовской

Источник: Melon Rich