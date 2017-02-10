Вера Вонг будет удостоена ордена Почетного легиона

В первый день Недели моды в Париже американскому дизайнеру будет присвоено звание Кавалера ордена Почетного легиона.

Вера Вонг получит звание Кавалера ордена Почетного легиона 28 февраля, в день старта парижской Недели моды. Это самая высокая французская награда за заслуги в разных областях деятельности, которая вручается уже более двух столетий.

Вонг прошла долгий путь в модной индустрии: от фэшн-редактора американского Vogue до королевы свадебной моды. Карьеру дизайнера Вера начала после того, как сама разработала подвенечное платье для собственной свадьбы. До основания собственного дома американка также работала в качестве креативного директора линии аксессуаров марки Ralph Lauren.

Вручение высочайшей награды состоится на торжественной церемонии в парижском Доме Инвалидов во вторник 28 февраля. Чтобы отметить это событие дизайнер отказалась от нью-йоркского шоу и продемонстрирует новую коллекцию в Париже. По словам Веры Вонг, на создание этих осенне-зимних образов ее вдохновила французская столица и ее жительницы.