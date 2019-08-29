Вера Вонг выступит с лекцией в Метрополитен-музее

Американский дизайнер расскажет о своем бренде в ходе открытого интервью.

В рамках проекта журналистки Алины Чо The Atelier With Alina Cho Вера Вонг выступит в нью-йоркском Метрополитен-музее. В ходе открытого интервью дизайнер расскажет о своей марке, а также поделится историями из своей жизни. Слушатели смогут узнать о том, как до основания бренда Vera Wang Вера делала карьеру фигуристки и даже успела поработать редактором Vogue.