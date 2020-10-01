Вернисаж красоты by NANOASIA

23 сентября в SELECT HOTEL PAVELETSKAYA прошёл «Вернисаж красоты» и торжественный обед в честь пятилетия компании NANOASIA и дня рождения Киры Сорокиной – основателя бренда NANOASIA и главного разработчика продукции.

Миссией бренда является стремление подарить каждой женщине возможность как можно дольше сохранять её естественную красоту. NANOASIA - гармоничный симбиоз интеллектуальных технологий и лучших натуральных ингредиентов. Главный секрет косметических средств NANOASIA – в нанодроблении частиц, размер которых всего 4 нанометра (меньше диаметра поры самой сухой кожи). Такой размер – гарант того, что активные компоненты проникнут в глубокие слои кожи безынъекционным способом.

В рамках мероприятия гостям представили три новинки, две из которых разработаны в коллаборации с музами бренда – Лерой Кудрявцевой и Эвелиной Блёданс.

Кира Сорокина презентовала эликсир Nanocell Youth Elixir с уникальным составом. Это настоящий напиток молодости, который обладает противораковой активностью, защищает и восстанавливает клетки печени, регулирует уровень холестерина в крови, укрепляет стенки сосудов, регулирует уровень глюкозы в крови. В сотрудничестве с Лерой Кудрявцевой разработана лифтинговая маска Nanolifting sysyem for youth skin. Маска не просто подтягивает кожу, но и восстанавливает иммунитет, работает как антиоксидант и антисептик. А Эвелина Блёданс раскрыла секрет нектара для кожи лица EVA Jewelry Mist, который работает по типу термальной воды, но оказывает более выраженный эффект за счёт масел и экстрактов растений.

Музой NANOASIA также является Анфиса Чехова. В сотрудничестве с ней создан потрясающий «дуэт» – крем для лица и крем для век My Che, в которых сокрыта сила 100-летнего женьшеня и 1000-летнего тиса. Экстракты растительных стволовых клеток являются источником полезных веществ и катализатором для запуска естественного процесса омоложения и регенерации.

Анфиса записала свое видеообращение к гостям мероприятия, а Лера Кудрявцева и Эвелина Бледанс лично рассказали о новых средствах и поделились впечатлениями от нового опыта – участия в разработке косметических продуктов. Они также отметили, что косметика NANOASIA составляет обязательную часть их ежедневного ухода за собой, позволяя получить отличный результат без особых затрат времени.

Лера Кудрявцева

«Кирочка – волшебница! Новая революционная лифтинговая маска, которую она создала –Nanolifting system for youth skin – обеспечивает потрясающий эффект. У нее очень мощный состав: экстракты астрагала, трегалоза, 9 пептидов и 12 экстрактов растений. Маска замедляет процессы старения и обеспечивает идеальное увлажнение. После ее применения кожа становится, как у ребенка – очень нежной и сияющей».

Эвелина Бледанс

«Я знаю Кирочку практически с основания ее бренда, и была одной из первых, кто попробовал на себе силу средств Nanoasia. Я пробовала многие средства Nanoasia, и мне понравились все, некоторые для моей кожи подошли идеально. Новый продукт – нектар для кожи лица – можно назвать просто бомбическим. Это в некотором роде аналог термальной воды, но намного круче. За счет содержащихся в составе нектара масел и экстрактов растений он обладает великолепным увлажняющим действием, смягчает и тонизирует кожу, обеспечивает превосходное антиоксидантное и антибактериальное действие».

Поздравить Киру и её компанию пришли: Ксения Собчак, Ольга Кабо, Ирина Безрукова, Дарья Повереннова, Катя Лель, Согдиана, Анна Пескова, Анна Тихомирова, Лариса Вербитская, Анастасия Гребенкина, Полина Диброва, Ида Достман, Алла Кутюр, Анжелика Агурбаш, Митя Фомин, Анна Банщикова, Брендон Стоун, Алена Блин, Анастасия Спиридонова, Татьяна Арустамова, Виктория Стрельчик, Елена Николаева, Александра Круглова.

Гости получили возможность не только обсудить новинки, но и пообщаться в неформальной обстановке, поделиться своими секретами красоты, «примерить» на себя модные тренды и просто отдохнуть в уютных интерьерах нового отеля SELECT HOTEL PAVELETSKAYA. Все отметили удобное расположение отеля и европейский уровень качества обслуживания в гармонии с истинно русским гостеприимством.

Общение чередовалось с музыкальными паузами – свои номера гостям подарили Анжелика Агурбаш, Брендон Стоун, Согдина, Александр Шахов и Александра Круглова.

Вели мероприятие Алёна Павлова и Александр Шахов.

Партнёрами торжественного обеда стали: ювелирный бренд Roberto Bravo, Сlub Sante — эксклюзивный представитель массажеров для рук и стоп Marutaka и аппаратов для прессотерапии Doctor life, Центр аюрведы и йоги «Керала», клиника эстетической и функциональной стоматологии Dr Minko Dental Clinic, VESTORO – пошив премиальных костюмов по индивидуальным меркам от Джимми Котвани, ювелирный гипермаркет «Златоград», Legend of Baikal – природная, питьевая, глубинная вода из озера Байкал, браслеты из натуральных камней Perevalova Jеwerly @perevalova_jewelry, профессиональный уход за волосами Framesi.