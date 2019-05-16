Вход
ADV
Интересно
Vanity Fair (49)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Весь архив Vanity Fair на одном ресурсе!

  • 127
  • 0
  • 16 Мая 201919:25
Сюжеты: Vanity Fair

Редакция легендарного американского издания о популярной культуре наконец-то оцифровала весь архив с 1913 года!

Журнал Vanity Fair опубликовал на своем сайте полный цифровой архив всех номеров, выходивших с 1913 года. Теперь, чтобы увидеть раритетные выпуски – а их более 700! – нужно всего лишь перейти в соответствующий раздел сайта. Важно помнить, что с 1835 по 1983 год журнал представлял собой приложение к Vogue и публиковался вместе с ним.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru