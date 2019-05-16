Весь архив Vanity Fair на одном ресурсе!

Редакция легендарного американского издания о популярной культуре наконец-то оцифровала весь архив с 1913 года!

Журнал Vanity Fair опубликовал на своем сайте полный цифровой архив всех номеров, выходивших с 1913 года. Теперь, чтобы увидеть раритетные выпуски – а их более 700! – нужно всего лишь перейти в соответствующий раздел сайта. Важно помнить, что с 1835 по 1983 год журнал представлял собой приложение к Vogue и публиковался вместе с ним.