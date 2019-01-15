Весенне-летняя коллекция Elena Miro 2019

Весенне-летняя коллекция Elena Miro выполнена в традиционном итальянском стиле и вбирает в себя основные модные тенденции нового сезона: гороховые и геометрические принты, этнические орнаменты и никогда не выходящие из моды флористические мотивы.

Главными цветами коллекции стали трендовые цвета грядущей весны: насыщенный, но неброский лаймово-зеленый и хаки, глубокий синий, пастельный бежевый и серый.

В коллекции представлены как стильные повседневные луки, нашедшие отражение в комфортном трикотаже, дениме и облегченной верхней одежде, так и элегантные вечерние образы для особых случаев.

Предложенные дизайнерские решения в новой коллекции, гармонично подчеркивают достоинства женской фигуры, не изменяя основным принципам бренда – утонченности, элегантности и характеру.