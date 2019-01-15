Вход
ADV
Интересно
ELENA MIRO (12)
Все сюжеты
all_about_parties

Весенне-летняя коллекция Elena Miro 2019

  • 58
  • 0
  • 15 Января 201901:49
Сюжеты: ELENA MIRO

Весенне-летняя коллекция Elena Miro выполнена в традиционном итальянском стиле и вбирает в себя основные модные тенденции нового сезона: гороховые и геометрические принты, этнические орнаменты и никогда не выходящие из моды флористические мотивы.

Главными цветами коллекции стали трендовые цвета грядущей весны: насыщенный, но неброский лаймово-зеленый и хаки, глубокий синий, пастельный бежевый и серый.

В коллекции представлены как стильные повседневные луки,  нашедшие отражение в комфортном трикотаже, дениме и облегченной верхней одежде, так и элегантные вечерние образы для особых случаев.

Предложенные дизайнерские решения в новой коллекции, гармонично подчеркивают достоинства женской фигуры, не изменяя основным принципам бренда – утонченности, элегантности и характеру.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru