Весенне-летняя коллекция Elena Miro 2019

Весенне-летняя коллекция Elena Miro выполнена в традиционном итальянском стиле и вбирает в себя основные модные тенденции нового сезона: гороховые и геометрические принты, этнические орнаменты и никогда не выходящие из моды флористические мотивы.
Главными цветами коллекции стали трендовые цвета грядущей весны: насыщенный, но неброский лаймово-зеленый и хаки, глубокий синий, пастельный бежевый и серый.
В коллекции представлены как стильные повседневные луки, нашедшие отражение в комфортном трикотаже, дениме и облегченной верхней одежде, так и элегантные вечерние образы для особых случаев.
Предложенные дизайнерские решения в новой коллекции, гармонично подчеркивают достоинства женской фигуры, не изменяя основным принципам бренда – утонченности, элегантности и характеру.
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