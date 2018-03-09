Весенне-летняя коллекция платьев от бренда Pompa

В платьях коллекций бренда Pompa огромное количество разнообразных вариантов, которые подойдут абсолютно на любой случай. Для романтического ужина рекомендуется присмотреться к нежнейшим вариантам с очень красивыми воланами, открытыми плечами, разрезами,выполненными по боковому шву. Для лета и весны можно подобрать прекрасные платья из коллекции «TROPICANA» («Тропики»): яркие тропические принты, воланы и оборки, все это, как никогда кстати, весной и предстоящим летом! Платья без рукава, в пол, с мягким завязным поясом,легкие ткани и сочные принты.

Нужно выбрать что-то для работы, командировки или деловой встречи, тогда стоит обратить свое внимание сразу на несколько коллекций бренда Pompa – «WHITE AND BLACK» («Белый и черный») - это абсолютная классика, игра светлого и темного оттенков, непревзойденный стиль, а также коллекция «SMART CITY» («Умный город») - это очень современная линия, наполненная всеми оттенками синего.

Рабочий деловой стиль — это, конечно же, прекрасно, но иногда ведь хочется чего-то более тонкого и нежного даже в офисе, несмотря на огромное количество обязанностей и должностей. Платья коллекции «WORKING CLASS» («Рабочий класс») отличаются необычным сочетанием черного и пудрового оттенков, это очень сбалансированная линия – основа базового гардероба на каждый день.

А коллекция «CARPE DIEM» (Лови момент) – это линия, наполненная удивительным оттенком - светло-желтый цвет, совсем бледный, едва различимы, в сочетании серого и желтого. Эти оттенки рождают что-то новое и весьма необычное. При комбинировании с классическими пиджаками получится деловой, но слегка расслабленный образ.

В новой весенне-летней коллекции 2018 года от бренда Pompa есть некоторые другие линии,которые включают в себя красивые и утонченные платья на любой случай жизни. Для предстоящего путешествия и отпуска идеально подойдут платья из коллекции «CRUISE» («Круиз») – это самая настоящая морская тематика – белый, синий и красный оттенки, в сочетании с морской символикой.

А если нужно больше зеленого, то стоит присмотреться к коллекции «GREEN» («Зелень»): мягкие оттенки молодой зелени – это гармония и баланс в современном мире!

Платья из коллекции бренда Pompa «STRING THEORY» («Струйная теория») и вовсе можно выбирать для разных событий, ведь фаворитом здесь выступает темно-синий оттенок, в сочетаниях с разнообразными полосками. Получившиеся образы выходят строгими, классическими, но, все равно, расслабленными. Идеальное сочетание уместно и на работе, и на свидании. Эти платья прямого силуэта, с вырезом лодочкой и рукавами длиной ¾.

В коллекциях бренда Pompa найдутся платья на любой вкус и для любого события! Будьте неповторимыми и утонченными!