Весенний Париж с Алексой Чанг в новой кампании Longchamp

Знаменитый французский бренд вновь выбрал героиней своей новой коллекции британскую it-girl Алексу Чанг - в объективе известного фотографа Микаэля Янссона уединенный сад, спрятанный внутри элегантного парижского жилого дома в османском стиле, где нас ждет встреча с музой.

Алекса примеряет не только новые дизайнерские сумочки и ремни, но и премьерную коллекцию одежды - главный сюрприз сезона от Longchamp.

Голубую куртку-бомбер в цветочных принтах и кожаную мини-юбку шоколадного оттенка дополняет лаконичная сумка Paris Premier цвета слоновой кости, отражающая всю нежность и беззаботность весеннего образа модной парижанки.

Для других образов Алекса выбрала не менее стильные сумочки по имени Pénélope, Le Pliage Héritage и Le Pliage Cuir Rayé.

Кроме фотоистории Longchamp предлагает посмотреть короткие видеофильмы "Я люблю Париж" и "Парижанка", в которых Алекса признается в любви к столице Франции и искренне гордится тем, что ее иногда принимают за парижанку.

Режиссером видео выступил Лоик Прижан, журналист и создатель документальных фильмов о модной индустрии. Его ироничные комментарии в социальных сетях о модных показах сделали его одной из ключевых фигур Парижской Недели моды. Именно сочетание остроумия Лоика и чувства юмора Алексы легло в основу создания потрясающего видеоряда, где Алекса прогуливается по улицам Парижа, демонстрируя образы из коллекции Longchamp Весна 2017.

Диана Мицкевич по данным пресс-службы бренда.