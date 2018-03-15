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Адамас

Весенний праздник с Пелагеей в «Адамас»

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  • 15 Марта 201817:58

В программе — знакомство с украшениями из новой коллекции, викторина, развлекательная программа, розыгрыш подарков, мастер-класс от ювелира. Специальный гость мероприятия — певица Пелагея, которая в 2018 году стала лицом бренда «Адамас». Она проведет автограф-сессию, расскажет о том, как подбирает образы для выступлений, какие украшения ей нравятся, и поделится с гостями праздника секретами своего солнечного настроения и позитивного отношения к жизни.

Также все посетители салона смогут приобрести украшения с драгоценными и полудрагоценными камнями со скидкой 70%, которая действует до 21 марта. В предложении участвуют более 1 500 моделей — серьги, колье и кольца с бриллиантами, изумрудами, сапфирами, рубинами, подвески и браслеты с топазами и аметистами и многие другие изделия.

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