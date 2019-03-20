Весенний шопинг в Москве

В Москву пришла весна, а значит самое время забыть о холодах и обновить гардероб. К началу сезона весна-лето 2019 в московской сети магазинов и универмагов ХЦ всех покупателей ждут приятные сюрпризы: новые базовые и капсульные коллекции, популярные демократичные и эксклюзивные бренды сегмента premium. В ассортименте Торгового Дома «Холдинг-Центр» представлены одежда, аксессуары и обувь европейских, американских и российских марок, известных передовым дизайном и отличным качеством.

Уникальный выбор коллекций в ХЦ позволит максимально подготовиться к весне: верхняя одежда, деловые костюмы, платья для коктейлей и торжественных случаев, коллекции в стиле casual и в спортивном стиле на каждый день — новый сезон обещает быть ярким и модным!

Официальный сайт — hcmoda.ru, Instagram - @hc_moda.