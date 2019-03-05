Весенний уход за кожей

Весной организм человека подвергается некоторым изменениям, которые отражаются на состоянии кожи. Также не стоит забывать про авитаминоз, которому подвержены практически все. Недостаток витаминов А, С и Е сказывается не только на нашем самочувствии, но и получает некоторые внешние проявления: кожа начинает выглядеть тусклой и уставшей. Помимо названных выше причин также негативно влияет на кожу низкая влажность в зимнее время года, длительное воздействие холода и большие перепады температур.

Основные проблемы кожи в весенний сезон

Причины ухудшения состояния кожного покрова проявляются по-разному: покраснение, сухость, зуд, высыпания, бледность. Людям с чувствительной кожей приходится особенно тяжело.

Как же помочь своей коже?

Прежде всего, рекомендуется пить больше жидкости, чтобы восстановить водный баланс. Самое время направить уход на коррекцию тона кожи и снижение чувствительности. Здесь на помощь приходит молекулярный микрофлюид SENSOCALM, который обеспечит коже комфорт, увлажнит её и поможет снять красноту. При нанесении создается монослой молекул, способствующих глубокому проникновению активных ингредиентов. Тут главные ингредиенты – те, которые борются с воспалением, краснотой и т.п.

Весна – время влюбленностей и подъема эмоций. А вместе с мимикой, без которой невозможно эти эмоции выразить, приходят и мимические морщины. Но не беда, легкий крем TOXY с токсином конической улитки поможет уже через 2 часа после нанесения уменьшить их, кроме того, он обладает накопительным эффектом. Он также снимет раздражение и глубоко увлажнит кожу. Для улучшения эффекта рекомендуется использовать крем с каплями для лица TOXY. В составе косметики содержится уникальный пептид из яда морской конической улитки ХЕР-018 – мю-конотоксин CnIIIC, который воздействует точно на нейромышечный контакт, в это же время расслабляет мышцу, не блокируя ее. Благодаря этому мимических морщин становится заметно меньше

В борьбе с авитаминозом хорошо помогают свежая зелень и фрукты, однако весной их не везде можно найти. Здесь на помощь приходит Биоэссенция Vegenius Реклакс и Антистресс. Благодаря натуральному составу компонентов она восстановит витаминный баланс кожи и нейтрализует негативное воздействие пыли, которой с приходом весны становится только больше. Уникальные биоэссенции Teana Vegenius созданы специально для веганов и ценителей 100% натуральной косметики. Вся польза живой природы для мягкого и эффективного ухода за кожей. В их составе - только чистейшие растительные экстракты, сама душа растений. Без консервантов, без добавок, без красителей, без отдушек.