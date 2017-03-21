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Весенняя фотосъемка ROOKIE

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  • 21 Марта 201722:14

Кроссовки ярких принтов и оттенков, как никогда, актуальны весной. Поэтому магазин для детей и подростков ROOKIE сделал фотосъемку, вдохновленную этим временем года. В качестве реквизита к фотосессии были использованы цветы, чтобы показать всю прелесть грядущего сезона.

В фотосъемке были задействованы новинки брендов Nike, Jordan, Asics, которые уже сейчас можно преобрести в магазинах ROOKIE. 

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