Весенняя фотосъемка ROOKIE

Кроссовки ярких принтов и оттенков, как никогда, актуальны весной. Поэтому магазин для детей и подростков ROOKIE сделал фотосъемку, вдохновленную этим временем года. В качестве реквизита к фотосессии были использованы цветы, чтобы показать всю прелесть грядущего сезона.

В фотосъемке были задействованы новинки брендов Nike, Jordan, Asics, которые уже сейчас можно преобрести в магазинах ROOKIE.