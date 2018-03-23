Весенняя нежность и ювелирная геометрия в новой коллекции «Адамас»

Ювелирный бренд «Адамас» встречает весну легкой, женственной, чувственной и утонченной коллекцией SS 2018. В ней представлены как лаконичные элегантные украшения, которые гармонично дополнят офисный и casual дресс-код, так и эффектные ювелирные изделия для ярких вечерних и праздничных образов. В коллекции нашли отражение ключевые темы наступившего сезона — очарование всех оттенков синего и голубого цветов, строгая геометричность, цветочные мотивы.

Море, небо, облака

Ясное безмятежное небо, морские волны, завораживающая магия ночи, восход над океаном, глубина подводной бездны… Синий и голубой — одни из главных цветов весны и лета. Они успокаивают, дарят гармонию и оптимизм, освежают и облагораживают образ. Ювелиры «Адамас» уделили особое внимание этому тренду в новой коллекции и создали модные украшения, декорированные топазами, сапфирами и фианитами: изящные серьги и кольца из белого и красного золота, очаровательные пусеты и подвески, нежные колье.

Ювелирная геометрия

Четкие линии, треугольники, ромбы, параллельные прямые и круги уже на протяжении нескольких сезонов вдохновляют дизайнеров. Не стала исключение и наступившая весна. Украшения в геометрическом стиле от «Адамас» — выбор смелых, ярких и креативных! Особенно стоит обратить внимание на серьги с двойными подвесками в различных вариантах и многорядные кольца с бриллиантами.

Цветочная нежность

Украшения с флористическими мотивами — традиционная летняя тема. Броши в виде длинных изогнутых стеблей из белого и красного золота с бриллиантами и сапфирами, серьги и шейные украшения с цветочной композицией из топазов и фианитов — в новой коллекции «Адамас» есть модели для всех, кому в суете большого города так не хватает романтики и нежности.