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Артем Кузелев

Вещи, созданные Полом Смитом, в новой книге о дизайне

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  • 21 Мая 201914:12
Сюжеты: Paul Smith

Дизайнерский дуэт Rottingdean Bazaar выпустил сюрреалистическую книгу, важное место в которой уделено творчеству британского модельера.

Вероятно, марки Paul Smith и Rottingdean Bazaar – не те два бренда, коллаборации которых с нетерпением ожидаешь. Однако сотрудничество британского дизайнера и дуэта Джеймса Тесея Бака и Люка Брукса дало яркие и интересные результаты. В продаже появилась книга, иллюстрированная работами разных фотографов и посвященная дизайну. Центральное место на фотографиях занимают вещи, созданные Полом Смитом. Сами Бак и Брукс определяют жанр альбома как «визуальные истории» и стараются отойти от формата учебного пособия. Некоторые страницы получились очень сюрреалистичными!

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