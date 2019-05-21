Вещи, созданные Полом Смитом, в новой книге о дизайне

Дизайнерский дуэт Rottingdean Bazaar выпустил сюрреалистическую книгу, важное место в которой уделено творчеству британского модельера.

Вероятно, марки Paul Smith и Rottingdean Bazaar – не те два бренда, коллаборации которых с нетерпением ожидаешь. Однако сотрудничество британского дизайнера и дуэта Джеймса Тесея Бака и Люка Брукса дало яркие и интересные результаты. В продаже появилась книга, иллюстрированная работами разных фотографов и посвященная дизайну. Центральное место на фотографиях занимают вещи, созданные Полом Смитом. Сами Бак и Брукс определяют жанр альбома как «визуальные истории» и стараются отойти от формата учебного пособия. Некоторые страницы получились очень сюрреалистичными!