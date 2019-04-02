Весёлая попа и счастливая грудь в новой коллекции sloggi

Всемирно известный бренд Sloggi, перевернувший представление о комфортном нижнем белье, запустил супердерзкую рекламную кампанию в поддержку новой линейки нижнего белья EVER Fresh для женщин и мужчин, которым не нужно ничего доказывать.

Ключевая особенность линейки – использование сразу нескольких не имеющих аналогов материалов и «сплавов», в том числе:

запатентованного эластана Creora Fresh , который, в отличие от обычного, не только тянется, но и дышит, нейтрализуя запахи;

, который, в отличие от обычного, не только тянется, но и дышит, нейтрализуя запахи; невероятно мягкого по природе супер-хлопка Pima Cotton , обеспечивающего влагоотведение;

, обеспечивающего влагоотведение; высокотехнологичных «смесей», препятствующих перегреванию самых нежных частей тела;

специально для девушек – дышащих чашек бра.

Обычно мы склонны выбирать между свежестью, которую дарит комфортное спортивное белье, и сексуальностью, доступной лишь тем, кто отваживается носить обтягивающие комплекты из не дышащих синтетических материалов. Благодаря Sloggi чувственность, комфорт и свежесть слились воедино – к тому же по доступной цене.