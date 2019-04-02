Весёлая попа и счастливая грудь в новой коллекции sloggi

Всемирно известный бренд Sloggi, перевернувший представление о комфортном нижнем белье, запустил супердерзкую рекламную кампанию в поддержку новой линейки нижнего белья EVER Fresh для женщин и мужчин, которым не нужно ничего доказывать.
Ключевая особенность линейки – использование сразу нескольких не имеющих аналогов материалов и «сплавов», в том числе:
- запатентованного эластана Creora Fresh, который, в отличие от обычного, не только тянется, но и дышит, нейтрализуя запахи;
- невероятно мягкого по природе супер-хлопка Pima Cotton, обеспечивающего влагоотведение;
- высокотехнологичных «смесей», препятствующих перегреванию самых нежных частей тела;
- специально для девушек – дышащих чашек бра.
Обычно мы склонны выбирать между свежестью, которую дарит комфортное спортивное белье, и сексуальностью, доступной лишь тем, кто отваживается носить обтягивающие комплекты из не дышащих синтетических материалов. Благодаря Sloggi чувственность, комфорт и свежесть слились воедино – к тому же по доступной цене.
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