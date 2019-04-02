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Russian Fashion News

Весёлая попа и счастливая грудь в новой коллекции sloggi

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  • 02 Апреля 201917:24

Всемирно известный бренд Sloggi, перевернувший представление о комфортном нижнем белье, запустил супердерзкую рекламную кампанию в поддержку новой линейки нижнего белья EVER Fresh для женщин и мужчин, которым не нужно ничего доказывать.

 

Ключевая особенность линейки – использование сразу нескольких не имеющих аналогов материалов и «сплавов», в том числе:

  • запатентованного эластана Creora Fresh, который, в отличие от обычного, не только тянется, но и дышит, нейтрализуя запахи;
  • невероятно мягкого по природе супер-хлопка Pima Cotton, обеспечивающего влагоотведение;
  • высокотехнологичных «смесей», препятствующих перегреванию самых нежных частей тела;
  • специально для девушек – дышащих чашек бра.

Обычно мы склонны выбирать между свежестью, которую дарит комфортное спортивное белье, и сексуальностью, доступной лишь тем, кто отваживается носить обтягивающие комплекты из не дышащих синтетических материалов. Благодаря Sloggi чувственность, комфорт и свежесть слились воедино – к тому же по доступной цене. 

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