27 и 28 марта 2018 года на территории Конгрессно-выставочного центра «Сокольники» при поддержке Департамента спорта и туризма города Москвы и в рамках масштабной международной выставки «Спорт» состоялся VI Московский международный фитнес-фестиваль FITEXPO. Гости принимали участие в соревнованиях, конкурсах и мастер-классах и посещали открытые уроки и презентации, получая разнообразную информацию о фитнес-программах, тренировках и спортивном оборудовании. Фестиваль был посвящен здоровому образу жизни и связанными с ним гражданской активности и волонтерству.

Растущий с каждым годом диапазон направлений, представленных на FITEXPO, позволяет оценить тенденции развития спортивной индустрии в России. Очевидно, что здоровый образ жизни приобретает все большую популярность, а разнообразие возможностей для самосовершенствования только растет. В этом году FITEXPO собрал как профессиональную аудиторию, хорошо знакомую с новинками фитнес-индустрии, так и любителей, стремящихся разнообразить свои тренировки.

Основную программу фестиваля можно было посетить абсолютно бесплатно. Например, конкурс фитнес-инструкторов, в рамках которого ведущие специалисты из спортклубов столицы провели 24 мастер-класса по самым популярным направлениям, прошел при поддержке Департамента спорта и туризма города Москвы совместно с СФК «Территория фитнеса» и федеральной сетью клубов X-fit. На конкурсе регулярно открывают новых звезд фитнеса, а возможность показать свое мастерство, получить оценку жюри и выиграть ценные призы традиционно привлекает много участников!

Отличные отзывы получила интерактивная площадка от «Академии фитнес-технологий» и сети фитнес-клубов Magneto: здесь были представлены новейшее оборудование для тренировок и суперсовременные программы функционального тренинга.

Московская федерация новуса (латышская национальная игра с кием) отвечала за зону для поклонников новуса, шаффлборда (игра с шайбками) и жульбака (голландская спортивная настольная игра): они активно развиваются как спортивные дисциплины и стремительно набирают популярность в мире и в России. Посетители FITEXPO получили уникальную возможность принять участие в открытых уроках от президента федерации Татьяны Летучей.

Сертифицированные инструкторы Kangoo Jumps Russia бросили вызов гравитации, проведя бесплатный зажигательный мастер-класс в пружинящих ботинках от эксклюзивного дистрибьютора OOO «СпортИндустрия». Для любителей прыгать выше головы работала площадка сети батутного центра Do A Flip. Впервые был представлен роуп-скиппинг: упражнения со скакалкой постепенно превращаются из детской забавы в мировой спорт высших достижений; в рамках фестиваля прошли показательные выступления от инструкторов, тренеров и спортсменов сборной России, представителей МОО «Федерации роуп-скиппинга» и «Академии скиппинга Up&Down». А желающие потренировать равновесие получили возможность приобщиться к балансбордингу.

Отдельный акцент был сделан на детском и студенческом спорте. На протяжение шести лет фестиваль FITEXPO является традиционной площадкой для соревнований по фитнес-аэробике в рамках Московских студенческих игр. При этом РОО «Федерация спортивной аэробики и фитнес-аэробики города Москвы» неизменно выступает в качестве генерального партнера фестиваля.

Представители молодого поколения приняли участие в Фестивалях по танцевально-гимнастическим видам спорта «Ритмы весны», «Танцуйте с нами», «Юные звезды столицы» и «Московская весна» (посвящен чирлидингу!). Молодежь из 22 московских вузов боролась за первенство в Московском турнире по фитнес-аэробике «Студенческая весна», и победителями командных зачетов стали РХТУ им. Д. И. Менделеева, РУДН и МГПУ (ПИФКиС ГАОУ ВО МГПУ).

В этом году Молодежная лига силового многоборья помимо студенческих соревнований провела турнир и в открытой возрастной категории. На открытый этап приехали спортсмены из разных городов России: Елец, Калуга, Москва, Мурманск, Подольск, Санкт-Петербург, Саратов, Ярославль. Всего в турнире приняло участие 27 человек в семи категориях.

Московский Международный фитнес-фестиваль FITEXPO подарил посетителям уникальную возможность принять участие в мастер-классах и показательных выступлениях от ведущих компаний фитнес-индустрии, приобрести новые знания и навыки от экспертов самого высокого уровня, а также испытать себя, свои возможности и силы. Организационный комитет фестиваля FITEXPO 2018 благодарит всех партнеров и участников фестиваля за проведенное вместе время!

Будьте в форме, будьте с FITEXPO!