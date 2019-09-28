VI Всероссийский конкурс дизайнеров одежды PROfashion Masters

Вот уже шесть лет подряд организаторы проекта – издательский дом PROfashion и международная текстильная компания «Ткани Престиж» – помогают начинающим дизайнерам и молодым специалистам поверить в собственные силы и сделать первые успешные шаги в индустрии моды.

Все эти годы тема конкурса остаётся неизменной: участникам предлагается разработать авторскую коллекцию верхней одежды. К рассмотрению принимаются заявки от студентов и выпускников профильных вузов, молодых специалистов и творческих команд. Первый этап – эскизный. Чтобы хорошо донести свою идею, конкурсантам необходимо уделить большое внимание технике рисунка, проработке конструктивных линий, деталировке и образности. Каждый год организаторы PROfashion Masters получают примерно две сотни заявок от дизайнеров из разных городов России и зарубежья, а затем внимательное жюри конкурса, состоящее из профессионалов индустрии, отбирает десять лучших коллекций. Для участия в финале, который проходит в рамках крупнейшей отраслевой выставки CPM - Collection Premiere Moscow, конкурсную коллекцию необходимо изготовить в материале и привезти в Москву.

PROfashion Masters – это уникальный конкурс, обеспечивающий участникам прямую коммуникацию с производствами, байерами и представителями прессы. По сути, конкурсное задание представляет собой рядовую ситуацию из будней промышленного дизайнера. Именно поэтому проект адресован в первую очередь студентам и выпускникам: для них это уникальная возможность попробовать свои силы в промышленном дизайне, обзавестись полезными контактами, получить приглашение на стажировку и трудоустройство. Регулярно в PROfashion Masters принимают участие перспективные студенты и выпускники Британской Высшей Школы Дизайна, Российского госуниверситета имени Косыгина, Института бизнеса и дизайна и многих других высших и средних учебных заведений.

«Мы со студентами участвуем в дизайнерских конкурсах, часто и много, – рассказывает Варвара Андреева, доцент кафедры «Дизайн костюма» Института бизнеса и дизайна, член судейской коллегии PROfashion Masters. – Благодаря этому студенты получают большой опыт не только в профессии, но и в самоорганизации. Очень важно научиться работать в команде, с моделями, режиссёрами и коллегами-конкурентами, понимать особенности подготовки своего творения к презентации на публике, увидеть коллекцию со стороны, чтобы при необходимости внести коррективы».

Заявки принимаются до 1 ноября 2019 года на сайте конкурса: https://fashion-masters.ru/