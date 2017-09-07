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Victoria’s Secret (147)
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Артем Кузелев

Victoria’s Secret Show 2017 состоится в Китае

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  • 07 Сентября 201711:53
Сюжеты: Victoria’s Secret

В ноябре этого года легендарное шоу Victoria’s Secret впервые пройдет в Шанхае.

На днях знаменитая марка роскошного белья опубликовала официальный пресс-релиз, согласно которому очередной показ Victoria’s Secret состоится в ноябре 2017 года. Шоу впервые пройдет в Шанхае и будет транслироваться онлайн более чем в 190 странах. Режиссером зрелища станет Хамиш Хэмилтон.

О том, кто будет отвечать за саундтрек шоу, пока что не сообщается. Однако организаторы назвали имена ангелов Victoria’s Secret, которые в этом году примут участие в мероприятии. Среди самых известных манекенщиц Адриана Лима, Алессандра Амбросио, Бехати Принслу, Кэндис Свейнпол, Лили Олдридж, Эльза Хоск, Жасмин Тукс, Жозефин Скривер, Лаис Рибейро, Марта Хант, Роми Стрейд, Сара Сампайо, Стелла Максвелл и Тейлор Хилл. Также Ожидаются новые участницы, которые стали популярны в индустрии в этом году.

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