Видана Неделько победила конкурсе красоты среди девушек с пышными формами

Самая крупная plus size модель России Видана Неделько победила в конкурсе красоты среди девушек с пышными формами Miss Melon Rich XXL. Финал второго сезона международного конкурса состоялся в театре «Золотое кольцо». За титул боролись 29 россиянок в категории plussize.

Уже второй год журнал Melon Rich развенчивает устоявшиеся стереотипы о женской красоте, организовывая конкурс Miss Melon Rich XXL. Организаторы смотра оспаривают теорию о том, что идеальная девушка должна быть худощавой.

«Красота не имеет стандартов! – считает главный редактор и создатель конкурса Светлана Листопадова. – Красивое – это то, что заряжает энергией, харизмой, интересным взглядом на жизнь и расцветом молодости!»

В этом году в конкурсе приняло участие 29 россиянок в категории plus size. Все они прошли подготовку к шикарному выступлению в финале – на сцене театра «Золотое кольцо» они показали, на что способны.

«У конкурсанток с параметрами plus size женственные формы, прекрасное чувство юмора, многие из них ни разу не были на сцене, но благодаря работе постановщика Дмитрия Захарова, стали звёздами», - рассказывает режиссёр Валерия Рева.

Яркие, блистательные участницы со всей России продемонстрировали членам жюри не только эффектное дефиле, но и шикарные образы, которые им создали известные дизайнеры и стилисты. В финале конкурсантки показали незабываемое шоу на тему русской и зарубежной классики мирового кинематографа. Киношедевры ожили на сцене, а главными героинями стали конкурсантки.

Абсолютной победительницей конкурса стала 33-летняя москвичка Видана Неделько. Вице-мисс в категории «Прекрасная юность» стала Наталья Соколова (Мурманск). В категории «Элегантный возраст» победила Ксения Яковлева (Курск). Все участницы награждены диадемами и коронами от бренда MARI JOO, лентами, дипломами, а также ценными подарками и контрактами от партнеров конкурса.

В рамках шоу также состоялся уникальный показ дизайнерских коллекций, моделями которого стали участницы первого сезона Miss Melon Rich XXL – 2019, а также известные модели plus size и блогеры. Коллекции представили партнеры бренды Helena Berkovich, Olifant, Ee.style, Luna_v_pluse.