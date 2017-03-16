Видео: Четыре тизера нового фильма Chanel

Парижский дом моды опубликовал сразу четыре ролика, анонсирующих выход нового фильма с участием Фаррелла, Кары Делевинь, Каролин де Мегре и Кристен Стюарт.

Фаррелл Уильямс – единственный парень, когда-либо рекламировавший одежду Chanel. Конечно, кроме Брэда Питта, который несколько лет назад был лицом кампании аромата Chanel №5. В скором времени сотрудничество парижского дома с музыкантом и продюсером продолжится, об этом на днях стало известно из четырех коротких роликов, опубликованных маркой.

Выход нового четырехсерийного фильма приурочен к празднованию Года Габриэль, который марка объявила чуть ранее. Режиссурой мини-сериала займется Карл Лагерфельд, а главные роли в нем сыграют Кристен Стюарт, Кара Делевинь, Каролин де Мегре и Фаррелл Уильямс.