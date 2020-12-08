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Артем Кузелев

Видео: Дом Chanel представил коллекцию Métiers d’Art 2020/21

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  • 08 Декабря 202010:18
Сюжеты: Chanel, Kristen Stewart (Кристен Стюарт), Осень-зима 2020-21

Единственной гостьей показа традиционной ремесленнической коллекции Chanel стала Кристен Стюарт, героинями коллекции – королева Екатерина Медичи и дизайнер Коко Шанель. Прошел показ в старинном замке Шенонсо, расположенном в долине реки Луары.

Первая часть коллекции, особенно эффектно смотрящаяся в декорациях Шенонсо, была выполнена в основном в черном цвете. Таким образом Виржини Виар напомнила и о минимализме и элегантности Габриэль Шанель, и о трауре Екатерины Медичи, который королева носила после гибели на рыцарском турнире короля Генриха II. К концу эпохи Средневековья в том числе отсылают «решетчатые» топы, напоминающие о доспехах, кейпы, просторные платья и петушиные перья.

Традиционно все модели артезанальной коллекции щедро уркашены вручную вышивкой, образы дополнены жемчугом, а классика, граничащая с историзмом, сочетается с современным протестом.

 
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