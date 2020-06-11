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Артем Кузелев

Видео: Дом Chanel представил круизную коллекцию

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  • 11 Июня 202013:39
Сюжеты: Chanel, cruise 2021

Новое видео на YouTube-канале парижского дома моды посвящено круизной коллекции будущего года, получившей название Balade en Mediterranee – «Прогулка по Средиземноморью».

Сама Виар рассказала о новой коллекции: «Я изначально думала о Капри, и предполагалось, что шоу пройдет именно там. Но в итоге из-за карантина этого не случилось. Поэтому нам пришлось адаптироваться. Мы решили использовать ткани, которые у нас уже были, и выбрать более широкую тему – путешествий по Средиземному морю… Острова, аромат эвкалиптов, розовые тени бугенвиллеи».

Многие критики сразу же отметили, что образы Виржини Виар, хоть и полны классических для Chanel элементов, но все же имеют более юное и романтичное настроение.

За создание семиминутного видео отвечал Жюльен Пюжоль, снявший моделей Камий Юрель, Карли Лойс, Крис Херрманн и Мику Арганараз. Съемки проходили в парижской студии, но благодаря технологиям были перенесены в более экзотические декорации. В качестве саундтрека использована музыка Себастьена Телье, Arca и Chromatics.

 
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