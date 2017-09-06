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Артем Кузелев

Видео: Джиджи Хадид о третьей коллекции для Tommy Hilfiger

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  • 06 Сентября 201714:08
Сюжеты: Tommy Hilfiger, Джиджи Хадид (Gigi Hadid)

Американская супермодель и знаменитый дизайнер продлили сотрудничество и выпустили видео о третьей совместной коллекции.

В сети опубликован ролик, в котором Джиджи Хадид рассказывает о третьем опыте сотрудничества с дизайнером Томми Хилфигером. Увидеть коллекцию полностью можно будет уже 19 сентября на Неделе моды в Лондоне. Шоу также будет транслироваться в прямом эфире на официальном сайте марки. В данный момент там же можно оформить предзаказ на некоторые модели капсулы.

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