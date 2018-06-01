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Артем Кузелев

Видео: Джонни Депп рассказывает легенду в рекламе Dior

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  • 01 Июня 201815:33
Сюжеты: Dior, Джонни Депп (Johnny Depp), Рекламные кампании

Лицо аромата Sauvage Dior стал героем короткометражного фильма, в котором рассказал индейскую легенду о койоте.

Парижский дом моды Dior опубликовал продолжение рекламной кампании аромата Sauvage. Главным героем 11-минутного видеоролика Legend of the Magic Hour стал Джонни Депп, который является официальным лицом парфюма. Съемки короткометражки проходили в Калифорнии, а основой фильма стала древняя легенда индейцев Навахо. В образе заказчика Депп рассказал о койоте – создателе Млечного Пути и всемогущем обманщике.

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