Видео: Джонни Депп рассказывает легенду в рекламе Dior

Лицо аромата Sauvage Dior стал героем короткометражного фильма, в котором рассказал индейскую легенду о койоте.

Парижский дом моды Dior опубликовал продолжение рекламной кампании аромата Sauvage. Главным героем 11-минутного видеоролика Legend of the Magic Hour стал Джонни Депп, который является официальным лицом парфюма. Съемки короткометражки проходили в Калифорнии, а основой фильма стала древняя легенда индейцев Навахо. В образе заказчика Депп рассказал о койоте – создателе Млечного Пути и всемогущем обманщике.