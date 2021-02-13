Видео: Эди Слиман представил мужскую коллекцию Celine

Креативный директор парижского дома Celine представил в видеоформате новые мужские образы. Эди Слиман отказался от официального модного расписания и сезонности и назвал коллекцию Teen Knight Poem.

Для съемок видео была выбрана соответствующая названию локация – живописный замок Шамбор, расположенный в Долине Луары. Режиссером ролика стал сам Эди Слиман. Во время съемок манекенщики передвигались по верхним балконам старинного замка. Саундтреком для видео стал трек Time Slip группы The Loom.

Основой модельного ряда коллекции стали рубашки с воротниками-стойками, объемные свитера, кожаные брюки скинни, укороченные дубленки, бомберы и пуховики. Кроме того, Слиман придумал широкий ряд аксессуаров от чокеров до балаклав.