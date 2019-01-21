Видео: Экологичные джинсы от Tommy Hilfiger

Американская марка анонсировала выпуск лимитированной коллекции из переработанного денима.

В коллаборации с компанией PVH Denim Center марка Tommy Hilfiger готовит обновление весенне-летней коллекции денима. Американский бренд будет использовать экологичные технологии обработки ткани, которые позволяют экономить воду и электричеству. Кроме того, модели из пополнения линейки Tommy Jeans будут отшиты из полностью вторичного хлопка, нити для швов создадут из переработанных пластиковых бутылок, фурнитура будет использована из нераспроданных старых коллекций, а ярлыки выполнят из переработанной бумаги.