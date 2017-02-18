Видео: Хлоэ Свеиньи сняла короткометражку для Miu Miu

Хлоэ Севиньи продолжает сотрудничество с Миуччей Прада, но на этот раз пробует себя в качестве режиссера.

В 1990-х годах Хлоэ уже работал с итальянским домом моды, когда снималась в его рекламе в качестве модели. На этот раз актриса пробует себя в роли режиссера и снимает для Miu Miu короткометражный фильм о женской природе. Атмосфера видео отдаленно напоминает киномир Лэвида Линча, однако никакого саспенса здесь вы не увидите. Главной героиней фильма Carmen стала испано-американская стэндаперша и комедийная актриса Кармен Линч. Через выступление артистки Севиньи пытается рассказать, каково это – быть знаменитой женщиной в современном мире.