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Кара Делевинь (Cara Delevingne) (102)
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Артем Кузелев

Видео: Кара Делевинь стала мультяшкой в рекламе Chanel

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  • 13 Апреля 201711:45
Сюжеты: Кара Делевинь (Cara Delevingne), Chanel, Рекламные кампании

Парижский дом моды представил видеоролик из рекламной кампании новой сумки Gabrielle с актрисой и моделью в главной роли.

Запустив в ротацию ролик с участием Кристен Стюарт, дом Chanel тут же презентовал очередное рекламное видео. Новую сумку Gabrielle на этот раз представляет актриса и супермодель Кара Делевинь. Ролик выполнен в анимационной манере и содержит динамичный саундтрек, под который героиня Кары катается на скейтборде. Режиссером мультфильма стала японская иллюстратор и аниматор Шиши Ямазаки.

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