Видео: Кирстен Данст в фильме дизайнеров Rodarte

Создательницы марки, сестры Малливи дебютируют в большом кино с картиной Woodshock.

Кейт и Лаура Малливи из Rodarte далеко не новички в киноиндустрии. Девушки много сотрудничали с разными режиссерами, в том числе работали над костюмами для таких знаменитых фильмов, как «Звездные войны» и «Черный лебедь». Однако дизайнеры впервые выступают в качестве режиссеров собственной картины.

Еще в прошлом году сестры Малливи объявили, что работают над созданием сценария собственной картины. Результатом стала история, которая легла в основу фильма Woodshock. Новоиспеченные режиссеры заключили контракт со студией A24, известной такими громкими релизами, как «Лунный свет», «Из машины» и «Побудь в моей шкуре». Главная роль в полноценном кинодебюте Кейт и Лауры досталась Кирстен Данст. Актриса играет Терезу, женщину, которая пристрастилась к наркотикам, чтобы справиться с недавней потерей.

Фильм появится в прокате уже 15 сентября, а пока что можно увидеть первый трейлер картины. Кажется, у новичков получилось нечто заслуживающее внимания.