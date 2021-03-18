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Артем Кузелев

Видео: Коллекция Balmain. Осень-зима, 2021/22

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  • 18 Марта 202112:59
Сюжеты: Balmain, Осень-зима 2021-22

«Я не знаю, куда мы идем, – сказал Оливье Рустен перед трансляцией осенне-зимнего шоу. – Но я точно знаю, что мы куда-то идем. Дело не в пункте назначения, а в самом отправлении – путешествии, отъезде и побеге». Эта мысль и задала настроение всей коллекции. Рустен говорил и о формате шоу, и о представляемой коллекции. Однако послание дизайнера оказалось более широким: год пандемии сделал перспективу беззаботного путешествия очень желанной.

Снятое в огромном ангаре аэропорта Шарля де Голля с авиалайнером Air France 777 в качестве главной декорации, видео еще больше разжигает аппетит к путешествиям. В самой коллекции много остроумных аксессуаров, поддерживающих тему: серьги-подушки подвески-компасы, самолетики… Рустен на этот раз не работает со своими фирменными платьями для вечеринок с тяжелым декором. Дизайнер выбрал в качестве основы для коллекции служебную одежду из мира авиации. Отсюда куртки-авиаторы, шинели, летные костюмы и платья из парашютного шелка с широкими лямками.

Рассказывая о коллекции, Рустен отмечал, что частично на новые образы его вдохновили послевоенные путешествия Пьера Бальмена: «Мне нравится тот факт, что он хотел увидеть мир, а не просто оставаться на одном месте». Однако дизайнер не хочет путешествовать лишь по планете Земля, поэтому конечным пунктом назначения рейса Balmain осень-зима 2021/22 оказывается Луна. Космическая и инопланетная тема появляется не только в декорациях, но и в элементах коллекции. Рустен избежал очевидных мини-платьев из металлизированных материалов и выбрал в качестве альтернативы мягкие и струящиеся вечерние наряды с фторсодержащими вставками.

 
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