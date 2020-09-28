Вход
ADV



Интересно
David Koma (7)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Видео: Коллекция David Koma. Весна-лето, 2021

  • 84
  • 0
  • 28 Сентября 202019:58
Сюжеты: David Koma, Весна-лето 2021

Коллекцию будущего сезона Давид Кома представил в рамках Недели моды в Лондоне на теннисном корте.

По признанию самого дизайнера, работая над коллекцией, он вдохновлялся теннисом. Отсюда и локация показа, и переосмысленная форменная одежда теннисисток. Давид Кома одел моделей в короткие теннисные платья, топы, укороченные брюки и юбки максимальной длины. Одежду украшают нашивки и аппликации в виде ракеток и декоративные сетки. Белый стал главным цветом коллекции, который Кома разбавил, красным и неоново-желтым.

 
Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2020
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru