Видео: Коллекция David Koma. Весна-лето, 2021

Коллекцию будущего сезона Давид Кома представил в рамках Недели моды в Лондоне на теннисном корте.

По признанию самого дизайнера, работая над коллекцией, он вдохновлялся теннисом. Отсюда и локация показа, и переосмысленная форменная одежда теннисисток. Давид Кома одел моделей в короткие теннисные платья, топы, укороченные брюки и юбки максимальной длины. Одежду украшают нашивки и аппликации в виде ракеток и декоративные сетки. Белый стал главным цветом коллекции, который Кома разбавил, красным и неоново-желтым.