Видео: Коллекция Dries Van Noten. Весна-лето, 2021

Рассказывая о новой коллекции, Дрис Ван Нотен говорит, что на создание образов его вдохновили цветы из собственного сада.

Еще один источник вдохновения Ван Нотена – небо и его изменчивая палитра. Все это нашло отражение в весенне-летних моделях, украшенных макси-принтами оттенков синего, зеленого, розового, фиолетового, оранжевого и зеленого. Дизайнер создал достаточно простые и лаконичные модели, но эта сдержанность скрывается за рисунками, серебристыми и золотистыми тканями, рюшами и перфорациями.