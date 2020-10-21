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Артем Кузелев

Видео: Коллекция Dries Van Noten. Весна-лето, 2021

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  • 21 Октября 202014:12
Сюжеты: Dries Van Noten, Весна-лето 2021

Рассказывая о новой коллекции, Дрис Ван Нотен говорит, что на создание образов его вдохновили цветы из собственного сада.

Еще один источник вдохновения Ван Нотена – небо и его изменчивая палитра. Все это нашло отражение в весенне-летних моделях, украшенных макси-принтами оттенков синего, зеленого, розового, фиолетового, оранжевого и зеленого. Дизайнер создал достаточно простые и лаконичные модели, но эта сдержанность скрывается за рисунками, серебристыми и золотистыми тканями, рюшами и перфорациями.

 
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