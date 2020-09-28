Видео: Коллекция Emporio Armani. Весна-лето, 2021

В рамках Недели моды в Милане Джорджио Армани представил фильм о коллекции Emporio Armani будущего сезона.

Весенне-летние образы будущего года в Emporio Armani представили в видеоформате. За создание фильма Building Dialogues отвечали режиссеры Леандро Эмеде и Ник Черьони, вдохновлявшиеся идеей об обретении свободы человеком, заточенным в четырех стенах. Образы в видео представляют известные итальянские танцовщики, стилисты и инфлюенсеры. Палитру для новой коллекции Джорджио Армани выбрал не совсем для себя привычную: костюмы, платья, струящиеся брюки, юбки, блузы и жакеты выполнены в широком спектре оттенков серого. Для контраста дизайнер использовал черный, белый и голубой.