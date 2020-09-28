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Артем Кузелев

Видео: Коллекция Emporio Armani. Весна-лето, 2021

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  • 28 Сентября 202011:27
Сюжеты: Armani, Весна-лето 2021

В рамках Недели моды в Милане Джорджио Армани представил фильм о коллекции Emporio Armani будущего сезона.

Весенне-летние образы будущего года в Emporio Armani представили в видеоформате. За создание фильма Building Dialogues отвечали режиссеры Леандро Эмеде и Ник Черьони, вдохновлявшиеся идеей об обретении свободы человеком, заточенным в четырех стенах. Образы в видео представляют известные итальянские танцовщики, стилисты и инфлюенсеры. Палитру для новой коллекции Джорджио Армани выбрал не совсем для себя привычную: костюмы, платья, струящиеся брюки, юбки, блузы и жакеты выполнены в широком спектре оттенков серого. Для контраста дизайнер использовал черный, белый и голубой.

 
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