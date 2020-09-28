Видео: Коллекция Fendi. Весна-лето, 2021

Сильвия Вентурини Fendi представила в рамках Недели моды в Милане сдвоенную коллекцию.

Как и многие ее коллеги, в новой коллекции дизайнер рассуждает на тему пережитого карантина. Отсюда и расслабленные, почти домашние элементы в образах: мягкие костюмы, ночные рубашки и даже воздушные платья в духе pillow challenge. Кроме того, Сильвия Вентурини Фенди отдает должное истинным героям этого года – врачам и медсестрам, интерпретируя их форменную одежду. Заканчивают тему более сдержанные и собранные образы, своей лаконичностью напоминающие моду послевоенных лет.