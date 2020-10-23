Видео: Коллекция Louis Vuitton. Весна-лето, 2021

Показ новой коллекции парижского дома прошел в традиционном формате с ограниченным количеством гостей в роскошном пространстве универмага и отеля La Samaritaine.

Шоу в недавно открывшемся после реконструкции (которую спонсировал холдинг LVMH) здании состоялось с соблюдением мер безопасности и социального дистанцирования. Интерьеры в духе ар-деко декораторы показа закрыли зеленой тканью, на которую, как на хромакей, во время онлайн-трансляции проецировались изображения источников вдохновения Николя Гескьера – кадры из фильмов, сериалов и клипов. Саму коллекцию составили костюмы, свитшоты, комбинезоны, платья и плащи контрастных объемов. Дизайнер также ввел в некоторые образы принты Vote, призывающие граждан США голосовать на президентских выборах.