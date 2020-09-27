Видео: Коллекция Max Mara. Весна-лето, 2021

Показ весенне-летней коллекции Max Mara прошел в старинном дворце Академии изящных искусств Брера в Милане.

Ян Гриффитс создал по большому счету монохромную коллекцию, которую составили костюмы, платья с открытыми плечами, юбки максимальной длины, расслабленные блузы, тренчи и жакеты. За основу палитры дизайнер взял фирменный оттенок Max Mara камель и дополнил его нежными голубым, мятным и персиковым. Гриффитс также использовал вертикальную полоску, которая нашла рифму в разрезах по линии рукава. Кроме того, в коллекции представлены модели, отвечающие восточным традициям: закрывающие тело наряды и хиджабы.