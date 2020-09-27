Вход
ADV



Интересно
MaxMara (58)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Видео: Коллекция Max Mara. Весна-лето, 2021

  • 182
  • 0
  • 27 Сентября 202023:45
Сюжеты: MaxMara, Весна-лето 2021

Показ весенне-летней коллекции Max Mara прошел в старинном дворце Академии изящных искусств Брера в Милане.

Ян Гриффитс создал по большому счету монохромную коллекцию, которую составили костюмы, платья с открытыми плечами, юбки максимальной длины, расслабленные блузы, тренчи и жакеты. За основу палитры дизайнер взял фирменный оттенок Max Mara камель и дополнил его нежными голубым, мятным и персиковым. Гриффитс также использовал вертикальную полоску, которая нашла рифму в разрезах по линии рукава. Кроме того, в коллекции представлены модели, отвечающие восточным традициям: закрывающие тело наряды и хиджабы.

 
Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2020
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru