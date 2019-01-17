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Артем Кузелев

Видео: Лана Дель Рей и Джаред Лето в рекламе Gucci

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  • 17 Января 201913:43
Сюжеты: Gucci, Рекламные кампании

В новом ролике аромата Gucci Guilty снялись американские звезды первой величины.

Итальянский дом моды представил новый рекламный ролик аромата Gucci Guilty. Главные роли в видео исполнили Лана Дель Рей и Джаред Лето. Кортни Лав появилась в эпизодической роли официантки дайнера. Экзотики и без того яркому видеоряду добавили животные: страус, тигр, сова и змея.

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