Видео: Лана Дель Рей и Джаред Лето в рекламе Gucci

В новом ролике аромата Gucci Guilty снялись американские звезды первой величины.

Итальянский дом моды представил новый рекламный ролик аромата Gucci Guilty. Главные роли в видео исполнили Лана Дель Рей и Джаред Лето. Кортни Лав появилась в эпизодической роли официантки дайнера. Экзотики и без того яркому видеоряду добавили животные: страус, тигр, сова и змея.