Видео: Лили-Роуз Депп в новогодней кампании Chanel

Парижский дом моды опубликовал праздничную рекламу Chanel №5 L'Eau, лицом которой стала французская актриса.

За создание рождественской рекламной кампании аромата отвечал фотограф Жан-Поль Гуд, которого все знают по портретам Грейс Джонс, ставшим легендами, и знаменитой обложки журнала Paper с Ким Кардашьян и шампанским. Для парижского дома моды Гуд снял видеоролик с Лили-Роуз Депп в главной роли. Актриса сидит на огромной бутылке парфюма Chanel и смотрит в снежный шар со знаменитым флаконом и логотипом марки. Новые съемки Депп прокомментировала: «Мне очень понравилась героиня, придуманная Жан-Полем. Меня переполняли радость и удивление, я почувствовала себя маленькой девочкой в рождественское утро».