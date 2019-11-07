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Артем Кузелев

Видео: Лили-Роуз Депп в новогодней кампании Chanel

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  • 07 Ноября 201911:19
Сюжеты: Chanel, Рождество и Новый год, Джонни Депп (Johnny Depp), Рекламные кампании

Парижский дом моды опубликовал праздничную рекламу Chanel №5 L'Eau, лицом которой стала французская актриса.

За создание рождественской рекламной кампании аромата отвечал фотограф Жан-Поль Гуд, которого все знают по портретам Грейс Джонс, ставшим легендами, и знаменитой обложки журнала Paper с Ким Кардашьян и шампанским. Для парижского дома моды Гуд снял видеоролик с Лили-Роуз Депп в главной роли. Актриса сидит на огромной бутылке парфюма Chanel и смотрит в снежный шар со знаменитым флаконом и логотипом марки. Новые съемки Депп прокомментировала: «Мне очень понравилась героиня, придуманная Жан-Полем. Меня переполняли радость и удивление, я почувствовала себя маленькой девочкой в рождественское утро».

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