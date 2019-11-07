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Артем Кузелев

Видео: Маколей Калкин стал дизайнером носков

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  • 07 Ноября 201900:59

Актер выступил в непривычном для себя амплуа и создал рождественскую коллекцию для марки Happy Socks.

Актер Маколей Калкин придумал дизайн трех пар рождественских носков для шведского бренда Happy Socks. Кроме того, он снялся в праздничном кампейне марки, в котором есть намеки и на фильм «Один дома», и признался в ролике, что уже стар для всего этого. Его небольшая коллекция носков получила название Naughty or Nice и включает всего три пары. Цена 14 долларов за пару и 40 за набор в подарочной упаковке.

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