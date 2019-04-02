Видео: Модная палитра весны 2021 года

Специалисты Coloro и WSGN опубликовали пять коротких видео, которые рассказывают о ключевых цветах весенне-летнего сезона 2021 года. Согласно прогнозам экспертов, фаворитами станут зеленый Quiet Wave, серо-голубой A.I Aqua, желтый Lemon Sherbet, красный Oxy Fire и серый Good Gray.
Популярность оттенков зеленого обусловлена пристальным вниманием индустрии к вопросам экологии.
Футуристичный серо-голубой говорит об интересе к искусственному интеллекту и актуальным разработкам в этом направлении.
Мягкий оттенок желтого отвечает за позитивное настроение и способен успокаивать.
Активный и насыщенный красный привлекает внимание и вызывает активную реакцию.
Серый цвет способен уравновешивать и отлично смотрится как сам по себе, так и в сочетании с другими цветами.
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